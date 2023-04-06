Украина и Польша договорились о совместном производстве снарядов для танков

Украина и Польша вместе будут производить танковые снаряды калибра 125 мм.

Украина и Польша вместе будут производить танковые снаряды калибра 125 мм.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил в Telegram.

"Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий Меморандум был подписан генеральным директором украинского государственного холдинга и руководством польского производителя", - отметил он.

Камышин добавил, что Минстратегпром сосредоточится на наращивании производства боеприпасов для украинской армии. Снаряды будут производить как украинские заводы, так и зарубежные компании.

Стоит отметить, что 125-мм снаряды необходимы для танков советского образца, которые имеются у ВСУ. Также такие боеприпасы нужны для польских танков PT-91 Twardy, являющихся модернизированной версией советского Т-72М.