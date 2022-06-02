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Украина и Польша будут вместе производить оружие

Украина и Польша будут вместе производить оружие Правительства Украины и Польши подписали меморандум о создании комиссии, которая среди прочего будет рассматривать возможность создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.
В регионе
2 июня 2022 г. 01:37
Украина и Польша будут вместе производить оружие

Правительства Украины и Польши подписали меморандум о создании комиссии, которая среди прочего будет рассматривать возможность создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по результатам межправительственных консультаций Украины и Польши.

"Был подписан меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями наших стран. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению как оружия и военной техники, так и другой комплектации. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонительного оружия", - сказал он.

Украина и Польша договорились усиливать приграничное сотрудничество.

В то же время, как говорится в совместном заявлении по результатам межправительственного заседания, стороны договорились активизировать сотрудничество с целью повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на украинско-польском участке государственной границы.

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