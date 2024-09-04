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Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности

Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами.
В регионе
4 сентября 2024 г. 16:01
Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис украинского президента.

В общей сложности Киев заключил уже 26 соответствующих соглашений с различными странами.

В течение текущего года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также не менее 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь.

Кроме того, в соответствии с соглашением, Дублин предоставит Киеву системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; продолжит участвовать в коалиции по разминированию; изучит потенциальные пути поддержки Украины в границах коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция; обеспечит постоянную подготовку Сил обороны через миссию Европейского союза (ЕС) по военной помощи (EUMAM) в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna İrlandiya ilə təhlükəsizliklə bağlı sazişə imza atıb
Версия на английском языке Ukraine, Ireland sign security guarantees

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