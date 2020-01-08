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Украина и Иран скоординируют действия по расследованию крушения

​Украина и Иран скоординируют действия по расследованию крушения

Министры иностранных дел Украины и Ирана Вадим Пристайко и Джавад Зариф договорились скоординировать дальнейшие действия следственных групп, чтобы определить причину авиакатастрофы под Тегераном, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили соболезнования. Договорились скоординировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы", - написал Пристайко в Twitter.

Ранее агенство Mehr со ссылкой на главу организации гражданской авиации Али Абедзаде отмечало, что в Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

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