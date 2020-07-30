Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing

Переговоры между Украиной и иранской делегацией по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины" начались в Киеве.

Переговоры между Украиной и иранской делегацией по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины" начались в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсации за то, что Иран сбил рейс "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации", - заявил Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице МИД в Facebook.

Он прогнозирует, что переговорный процесс не будет легким. "Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут более полугода", - сказал Кулеба.



