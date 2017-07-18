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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. В частности, о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности", - написал пресс-секретарь президента.

Украинский президент в ходе церемонии подчеркнул, что подписанный документ подтверждает прочное сотрудничество между двумя странами.