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    Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства

    Петр Порошенко: Подписанный документ подтверждает прочное сотрудничество между двумя странами
    © Вестник Кавказа

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. 

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

    "Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. В частности, о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности", - написал пресс-секретарь президента.

    Украинский президент в ходе церемонии подчеркнул, что подписанный документ подтверждает прочное сотрудничество между двумя странами.

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