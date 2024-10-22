Украина и Франция подписали грантовое соглашение на восстановление инфраструктуры

Украина и Франция подписали грантовое соглашение на сумму 200 млн евро на восстановление и развитие инфраструктуры.
Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Это шаг, который позволит реализовать проекты по восстановлению и модернизации инфраструктуры нашей страны совместно с украинскими и французскими компаниями", - написала она.
Половина этой суммы может быть израсходована на закупку украинских товаров и услуг по проектам восстановления, остальная сумма будет предоставлена французским компаниям.