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Украина и Франция подписали грантовое соглашение на восстановление инфраструктуры

Украина и Франция подписали грантовое соглашение на восстановление инфраструктуры Украина и Франция подписали грантовое соглашение на сумму 200 млн евро на восстановление и развитие инфраструктуры.
В регионе
22 октября 2024 г. 14:32
Украина и Франция подписали грантовое соглашение на восстановление инфраструктуры

Украина и Франция подписали грантовое соглашение на сумму 200 млн евро на восстановление и развитие инфраструктуры.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Это шаг, который позволит реализовать проекты по восстановлению и модернизации инфраструктуры нашей страны совместно с украинскими и французскими компаниями", - написала она.

Половина этой суммы может быть израсходована на закупку украинских товаров и услуг по проектам восстановления, остальная сумма будет предоставлена французским компаниям.

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