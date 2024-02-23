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Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

Украина и Дания подписали соглашение о безопасности Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Это первая страна за пределами G7, предоставившая гарантии безопасности Украине.
В регионе
23 февраля 2024 г. 16:32
Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Это первая страна за пределами G7, предоставившая гарантии безопасности Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в соцсетях написал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке", - отметил он.

В 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд на поддержку Украины в 2023-2028 годах выделил 8,5 млрд евро.

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