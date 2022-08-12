Украина хочет взять у Канады в долг 350 млн долларов на закупку газа

Украина намерена взять у Канады в кредит 12,7 млрд грн. (порядка 350 млн долларов) для закупки "Нафтогазом" природного газа. Займ планируется взять сроком на 10 лет под 1,6%.

Украина намерена взять у Канады в кредит 12,7 млрд грн. (порядка 350 млн долларов) для закупки "Нафтогазом" природного газа. Займ планируется взять сроком на 10 лет под 1,6%.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, этот кредит возьмут для покрытия увеличенных на 270 млрд грн. (7,4 млрд долларов) расходов, поправки о которых внесены в госбюджет. В рамках законопроекта также планируется увеличить на 715,7 млн грн. резервный фонд Кабмина.

Верховная рада Украины ранее утвердила госбюджет на текущий год с дефицитом 3,5% ВВП. Доходы были определены в размере 1,323 трлн грн. расходы — 1,499 трлн грн. В апреле в документ были внесены поправки, подразумевающие увеличении дефицита госбюджета на 200 млрд грн. — до 456,36 млрд грн. и расширении на эту же сумму расходов резервного фонда — с 1,5 млрд грн. до 201,5 млрд грн.