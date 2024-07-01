Украина хочет ввести санкции против грузинских и армянских виноделов из-за связей с РФ

Украинская межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики рассматривает вопрос о введении санкций против грузинских и армянских виноделов, продукция которых продается в РФ.

Украинская межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики рассматривает вопрос о введении санкций против грузинских и армянских виноделов, продукция которых продается в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет украинское издание "Экономическая правда".

По его информации, корпорация "Укрвинпром", объединяющая украинских производителей вина, в конце мая отправила в Службу безопасности Украины (СБУ) требование ввести санкции против некоторых грузинских и армянских виноделов, продукция которых представлена как в украинских, так и в российских торговых сетях. В письме перечислены 17 предприятий, среди которых производители известных марок бренди Ararat и Sarajishvili и грузинских вин "Братья Асканели".

Предлагается на 10 лет запретить им проведение торговых операций, аннулировать их лицензии и заблокировать активы. "Предусмотренных мер будет достаточно, чтобы украинские торговые сети не смогли завозить продукцию предприятий из санкционного списка и продавать ее в Украине. Если решение утвердит межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики, таможня не будет пропускать продукцию в страну", - пояснил "Экономической правде" генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

В обращении к СБУ утверждается, что акционерами нескольких грузинских винодельческих заводов являются члены дружественной российским властям политической партии "Грузинская мечта".

В "Укрвинпром" подсчитали, что после введения санкций на рынке готовой винопродукции освободится ниша объемом около 15%. Этот пробел, считают в стране, могли бы компенсировать украинские производители.