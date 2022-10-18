Украина хочет купить у Израиля "Железный купол"

Украина хочет купить у Израиля зенитно-ракетный комплекс "Железный купол" для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed-136.

Украина хочет купить у Израиля зенитно-ракетный комплекс "Железный купол" для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed-136.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев направит официальный запрос в Тель-Авив по этому поводу.

Отметим, что Россия последние несколько дней наносила удары по Украине иранскими беспилотниками. После нейтрализации иранских БПЛА в небе над Украиной, Киев пересмотрел свои отношения с Тегераном, выслал посла из страны и сократил численность сотрудников дипкорпуса.