Украина ежемесячно будет получать помощь от МВФ и партнеров в размере 5 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный административный счет, через который бюджет ежемесячно будет получать 5 млрд долларов США для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед гражданами Украины.

Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный административный счет, через который бюджет ежемесячно будет получать 5 млрд долларов США для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед гражданами Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире информационного телемарафона.

"Мы договорились, и Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ, и Всемирным банком, - 5 млрд долларов ежемесячно. Это те средства, которые требует бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, которые страдают от войны", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что в директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой есть родственники в Украине, и поэтому она так глубоко понимает ситуацию в стране.