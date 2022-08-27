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Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны

Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны Украине удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией. Это произошло через 26 дней с начала работы "зернового коридора".
В регионе
27 августа 2022 г. 01:48
Украина экспортировала первый миллион тонн зерна с начала войны

Украине удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией. Это произошло через 26 дней с начала работы "зернового коридора".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", - сказал он.

Он отметил, что поставки украинского зерна на мировой продовольственный рынок позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита.

Президент добавил, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

Глава государства подчеркнул, что 44 судна с украинской агропродукцией уже направлены в 15 стран мира. Также у Украины есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку.

"Цель - выйти на объем 3 млн тонн по морю экспорта ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии, Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что экспорт зерна не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для граждан нашей страны. По его словам, "зерновой коридор" - это сотни тысяч рабочих мест, доходы для украинских компаний и государственного бюджета, а также средства для посевной в следующем году.

Напомним, по данным ООН, в Украине застряли почти 25 млн тонн зерна из-за блокировки портов.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины.

1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna müharibə başlayandan bir milyon ton taxıl ixrac edib”

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