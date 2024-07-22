Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга на 20 млрд долларов

Украина договорилась с основными частными внешними кредиторами страны о реструктуризации более 20 млрд долларов международного долга во избежание дефолта в августе.

Украина договорилась с основными частными внешними кредиторами страны о реструктуризации более 20 млрд долларов международного долга во избежание дефолта в августе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, принципиальные договоренности достигнуты с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины, в него входят компании Amundi, BlackRock, Amia Capital, а также другие инвесторы, которые вместе являются держателями около 25% облигаций. Не менее двух третей из них должны будут одобрить соглашение, чтобы завершить сделку по реструктуризации долга. Эту информацию подтвердили и в Минфине страны.

Договоренности предусматривают, что действующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37%. Комитет отказался от претензий на сумму 8,67 млрд долларов. Срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. Без реструктуризации основную сумму долга нужно было бы выплатить в 2024-2029 годах.

Шмыгаль, решение позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживании долга в течение следующих трех лет и еще 22,75 млрд - до 2033 года. Украина сможет высвободить ресурсы на оборону, социальную защиту и восстановление.