Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль

Правительство Украины ожидает, что страна выполнит все необходимые условия для вступления в Евросоюз к концу 2024 года.

Правительство Украины ожидает, что страна выполнит все необходимые условия для вступления в Евросоюз к концу 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в июне Киеву удалось согласовать отмену всех европейских пошлин и квот на украинский экспорт.

"До конца года будет введен "таможенный безвиз". Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь", — отметил Шмыгаль.

С точки зрения премьера Украины, руководство страны смогло добиться введения "транспортного безвиза" с июля. Он также подчеркнул, что на данный момент украинская сторона смогла выполнить около 70% задач, поставленных перед Киевом в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла закон о "таможенном безвизе".