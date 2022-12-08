Указом президента Узбекистана помилованы свыше 400 человек

В Узбекистане указом президента Шавката Мирзиёева помилованы 402 человека.

В Узбекистане указом президента Шавката Мирзиёева помилованы 402 человека.

Как передает Report, об этом сообщили СМИ Узбекистана.

Из числа помилованных 128 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 201 лицо освобождено от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 15 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 58 лиц.

Среди помилованных 17 граждан иностранных государств, 63 женщины, 26 мужчин старше 60 лет, 19 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Отмечается, что указ подписан в связи с 30-летием принятия Конституции страны.