Уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве.

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве.

Как передает Report, об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему может грозить до семи лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 22:00 в понедельник. Неадекватный мужчина подошел к Мавзолею Ленина и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не последовало. Правоохранители оперативно задержали нарушителя. В отношении мужчины был составлен протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".