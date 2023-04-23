Уголовное дело в отношении экс-президента Армении направлено в Следственный комитет

Уголовное дело об иностранном гражданстве экс-президента Армении Армена Саркисяна передано в Следственный комитет страны.

Уголовное дело об иностранном гражданстве экс-президента Армении Армена Саркисяна передано в Следственный комитет страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом подтвердили в Службе нацбезопасности.

Напомним, президент Армении Армен Саркисян 23 января этого года подал в отставку. В качестве причины такого решения Саркисян назвал отсутствие должных полномочий, что, по его словам, не позволяет президенту влиять на политические процессы.

На следующий день в издании Hetq.am появилась информация о том, что, до избрания президентом у Саркисяна было гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис. Президентом избираться он не имел права.