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Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении передадут в суд

Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении передадут в суд Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна о предполагаемом отмывании денег будет передано в суд.
В регионе
3 июня 2025 г. 17:27
Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении передадут в суд

Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна о предполагаемом отмывании денег будет передано в суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

Предварительное следствие завершилось, материалы направлены прокурору для отправки в суд. Геворкян обвиняется в отмывании денег на сумму 4,92 млрд драмов (более $12 млн).

Дело было возбуждено еще в мае 2021 года, по материалам, Геворкян (имя в сообщении комитета не упоминается), с целью узаконить нелегальные доходы, скупил несколько десятков единиц недвижимости, которую записал на имя своих родственников.

Чиновник с 2000 по 2018 года занимал ряд высоких постов: первого помощника, затем – главы аппарата президента, секретаря Совбеза, министра территориального управления и развития, вице-премьера Армении.

Следствие считает, что политик в 2004-2018 годах получил незаконные доходы на указанную выше сумму. Чтобы узаконить эти доходы, он приобрел и записал на имя родственников 39 единиц недвижимости в Ереване и регионах. Общая стоимость этой недвижимости была зарегистрирована в 751,3 млн драмов (чуть больше $1,9 млн), тогда как их рыночная стоимость оценивается в 4,92 млрд.

Кроме того, на имя своих родных Геворкян зарегистрировал 10 единиц недвижимости в Чехии на общую сумму в 391,9 млн драмов ($920 тыс.).

Отметим, Геворкян также проходит фигурантом по делу о взятке. По версии обвинения, чиновник использовал свое должностное положение и способствовал превышению вторым президентом Робертом Кочаряном своих полномочий. Геворкяна и Кочаряна обвиняют в получении крупной взятки от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş nazirinin keçmiş müavini əleyhinə cinayət işi məhkəməyə göndəriləcək

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