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Уфук Ялчин: Зангезурский коридор упростит транспортировку грузов между Турцией и Азербайджаном

Уфук Ялчин: Зангезурский коридор упростит транспортировку грузов между Турцией и Азербайджаном ”Турция продолжает свои усилия по прямому выходу на основную территорию Азербайджана посредством Нахчывана через Зангезурский коридор".
В регионе
13 сентября 2023 г. 14:55
Уфук Ялчин: Зангезурский коридор упростит транспортировку грузов между Турцией и Азербайджаном

Турция продолжает усилия по прямому выходу на основную территорию Азербайджана посредством Нахчывана через Зангезурский коридор.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил генеральный директор государственного транспортного управления Турции Уфук Ялчин в рамках мультимодального транспортно-логистического форума Организации тюркских государств в Стамбуле.

Уфук Ялчин сообщил, что продолжаются работы для реализации этой цели: “Мы добьемся облегчения транспортировки грузов в братский Азербайджан через Зангезурский коридор в качестве альтернативы железной дороге Баку-Тбилиси-Карс”.

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Версия на английском языке ФотоUfuk Yalcin: Transport from Türkiye to Azerbaijan will be facilitated through Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке ФотоUfuk Yalçın: "Zəngəzur dəhlizi vasitəsi ilə Türkiyədən Azərbaycana nəqliyyatın asanlaşmasına nail olacağıq”

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