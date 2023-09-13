Уфук Ялчин: Зангезурский коридор упростит транспортировку грузов между Турцией и Азербайджаном

”Турция продолжает свои усилия по прямому выходу на основную территорию Азербайджана посредством Нахчывана через Зангезурский коридор".

Турция продолжает усилия по прямому выходу на основную территорию Азербайджана посредством Нахчывана через Зангезурский коридор.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил генеральный директор государственного транспортного управления Турции Уфук Ялчин в рамках мультимодального транспортно-логистического форума Организации тюркских государств в Стамбуле.

Уфук Ялчин сообщил, что продолжаются работы для реализации этой цели: “Мы добьемся облегчения транспортировки грузов в братский Азербайджан через Зангезурский коридор в качестве альтернативы железной дороге Баку-Тбилиси-Карс”.

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