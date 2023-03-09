Удерживаемый вооруженным мужчиной в Нижневартовске ребенок освобожден

Удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) мужчина, после переговоров отпустил ребенка и сдался правоохранителям.

Удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) мужчина, после переговоров отпустил ребенка и сдался правоохранителям.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД.

Сообщение в МЧС поступило от местной жительницы. Она сообщила, что ее муж с оружием в руках заперся с ребенком в квартире и угрожает самоубийством. При попытке вскрытия двери мужчина выстрелил с балкона в воздух.

"Сотрудники полиции вели с мужчиной переговоры. Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан", - сказали в правоохранительных органах.

Сообщается, что неделю назад он уволился с поста замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества, на котором проработал восемь лет.

По данным РЕН ТВ, мужчина также открыл стрельбу с балкона девятого этажа по прохожим. Помимо жильцов дома, откуда стрелял мужчина, также были эвакуированы два соседних здания.