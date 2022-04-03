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Ударный БПЛА ВС Турции уничтожил террористов на севере Ирака

Ударный БПЛА ВС Турции уничтожил террористов на севере Ирака Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 4 террористов PKK в районе Кандиль на севере Ирака.
В регионе
3 апреля 2022 г. 06:54
Ударный БПЛА ВС Турции уничтожил террористов на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 4 террористов PKK в районе Кандиль на севере Ирака.

Как передает Report, согласно сообщению оборонного ведомства в соцсетях, боевики уничтожены ударом с беспилотника.

В Минобороны выразили решимость в вопросе продолжения борьбы с терроризмом.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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