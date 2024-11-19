Ударит ли Украина вглубь России? - Мнения из Киева

13:39

Разрешение США, Германии и Великобритании на нанесение оружием их производства ударов вглубь России является очень хорошим сигналом для Украины.

Об этом сообщил Report председатель комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

"Я думаю, что это очень хороший сигнал для Украины. Это свидетельство о том, что наши союзники, наши партнеры поддерживают Украину в ее борьбе. И это давно ожидаемый шаг со стороны Соединенных Штатов Америки и наших европейских партнеров. Этот шаг является закономерным результатом титанических усилий, которые лично президент, команда президента, парламентская дипломатия достигала на протяжении достаточно длительного промежутка времени. Я думаю для того, чтобы проанализировать, насколько это важно и насколько это может изменить ситуацию на фронте, достаточно посмотреть на реакцию стороны России. А реакция, как свидетельствуют ее телеграм-каналы и официальные заявления, является достаточно истерическое. Они боятся того, что Украина сможет наносить удары в глубину территории Российской Федерации", - сказал он.

"Они понимают, что целями наших вооруженных сил будут прежде всего аэродромы, базы боеприпасов, базы хранения. И это, конечно, может существенно изменить соотношение сил на поле боя, поскольку Россия продолжает вести эту войну и каждый день гибнут мирные жители Украины.

Я думаю, что сам факт предоставления такого разрешения является очень хорошим международно-правовым сигналом на те действия, которые ведет Россия в Украине сегодня", - сказал глава комитета

По словам Вениславского, "Россия будет вынуждена оценивать те реалии, с которыми она столкнется".

"Потому что одно дело, когда ты безнаказанно позволяешь себе убивать мирное население, другое дело, когда на 200-300 километров вглубь твоей территории, на территории России, где только фрагментарно иногда наносились удары беспилотными средствами, будут применены такие мощные виды вооружения.

Конечно, это существенно способно изменить ситуацию в будущем переговорном процессе, который рано или поздно наступит", - добавил он.

Военный аналитик Светлана Кушнир считает, что, несмотря на наличие такого разрешения у Украины, у нее нет достаточного арсенала для его реализации: "Мы можем это осуществлять только в пределах экономии и доступных возможностей. Основными целями являются ракетные и артиллерийские базы внутри России, поскольку оттуда наносятся удары по Украине.

Что касается способности Украины изменить реальность, используя данное разрешение, это может, как минимум, привести к изменению нынешней позиции России в отношении переговоров. Но для этого нужен адекватный военный арсенал", - сказала Кушнир.