Удар по Киеву осуществлялся высокоточными ракетами из района Каспийского моря

Сегодняшний удар по Киеву, в результате которого пострадали мирные граждане, осуществлялся высокоточными и самыми дорогими ракетами РФ из района Каспийского моря.
По его словам, для сегодняшнего удара по Киевщине противник применил стратегическую авиацию из районов Каспийского моря.
"В районе Астрахани они взлетают, на вооружении у них основные ракеты, которые по нам запускаются – это Х-101. Она может летать на расстояние 5 500 км. То есть им к нам залетать необязательно. Им просто надо взлететь на воздух, выйти на боевой курс и выпустить ракеты", - сказал он.
Игнат сообщил, что предварительно сегодня было выпущено от 4 до 6 ракет, две из них были сбиты силами ПВО. Он уточнил, что ракета Х-101 – является самой высокоточной и самой дорогой ракетой, которая есть на вооружении РФ.
Спикер считает, что у противника много ракет на вооружении, но уже есть необходимость их экономить.