О нас

Учредительная конференция альянса информагенств стран Каспия состоится в Москве

Учредительная конференция альянса информагенств стран Каспия состоится в Москве В сентябре в российской столице будет проведена учредительная конференция Альянса информационных агентств прикаспийских стран.
В регионе
17 августа 2024 г. 17:11
Учредительная конференция альянса информагенств стран Каспия состоится в Москве

В сентябре в российской столице будет проведена учредительная конференция Альянса информационных агентств прикаспийских стран.

Как передает корреспондент Report, командированный в Астрахань, об этом сообщил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в своем выступлении на сессии "Встреча представителей информационных агентств прикаспийских стран" в рамках IX Каспийского медиафорума.

Данное предложение поддержали представители агентств ИРНА, Азертадж и Казинформ.

"До сих пор агентства наших государств сотрудничали в двухстороннем формате, сейчас же мы реализуем формат фактически единого информационного пространства. В Москве на учредительной конференции мы решим все организационно правовые вопросы," - сказал Гусман.

Касаясь вопроса о Каспийской медиа-платформе, он отметил, что этот формат должен быть открытым для информационных ресурсов прикаспийских государств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Moskvada Xəzəryanı ölkələrin informasiya agentlikləri alyansının təsis konfransı keçiriləcək
Версия на английском языке ФотоMoscow to host founding conference of Caspian states' information agency alliance

Самое читаемое

Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
ФотоНа каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
14 августа 2024 г. 12:27
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59
Минэкологии: В Азербайджане наблюдается нестабильная погода
Минэкологии: В Азербайджане наблюдается нестабильная погода
15 августа 2024 г. 08:48
США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе
США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе
12 августа 2024 г. 22:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi