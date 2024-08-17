Учредительная конференция альянса информагенств стран Каспия состоится в Москве

В сентябре в российской столице будет проведена учредительная конференция Альянса информационных агентств прикаспийских стран.

В сентябре в российской столице будет проведена учредительная конференция Альянса информационных агентств прикаспийских стран.

Как передает корреспондент Report, командированный в Астрахань, об этом сообщил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в своем выступлении на сессии "Встреча представителей информационных агентств прикаспийских стран" в рамках IX Каспийского медиафорума.

Данное предложение поддержали представители агентств ИРНА, Азертадж и Казинформ.

"До сих пор агентства наших государств сотрудничали в двухстороннем формате, сейчас же мы реализуем формат фактически единого информационного пространства. В Москве на учредительной конференции мы решим все организационно правовые вопросы," - сказал Гусман.

Касаясь вопроса о Каспийской медиа-платформе, он отметил, что этот формат должен быть открытым для информационных ресурсов прикаспийских государств.