Ученый: Толчки в Иране будут продолжаться

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Толчки в районе землетрясения в Иране будут продолжаться еще две недели. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил ученый-геофизик, руководитель лаборатории прогнозов Виктор Боков.

"Иран относится к сейсмоактивным регионам и землетрясения происходят там достаточно часто, но в регионе, где накануне произошло землетрясение, за период наблюдений с 1900 года не было таких сильных землетрясений и поэтому это случилось для всех неожиданно", - заявил Боков.

По его словам, сильные землетрясения в этом регионе происходили обычно севернее или западнее, а в этом регионе таких сильных землетрясений еще не случалось.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло накануне на границе Ирана и Ирака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. По последним данным, жертвой стихии стали по меньшей мере 339 человек, более 5000 пострадали.