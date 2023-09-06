Учения ОДКБ с применением авиации и артиллерии начались в 4 км от границы Польши

Розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых действий группировкой Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался в Беларуси в рамках учений "Взаимодействие-2023". Учения стартовали в 4

Розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых действий группировкой Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался в Беларуси в рамках учений "Взаимодействие-2023". Учения стартовали в 4 км от границы с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по замыслу учений условный противник установил контроль над частью территории в приграничье, захвачены населенные пункты, в результате диверсий нарушено железнодорожное сообщение, совершены попытки терактов.

Тактическая группа КСОР ОДКБ в рамках совместной операции по стабилизации обстановки приступила к выполнению задач по блокированию и разгрому незаконного вооруженного формирования, освобождению захваченной территории, задержанию и разоружение боевиков во взаимодействии с территориальными органами погранслужбы и внутренних дел.

Для выполнения задач сформированы штурмовые и маневренные бронегруппы, группы прикрытия, засадных действий, огневой поддержки и другие. В состав основных групп включены белорусские, киргизские, российские и таджикские подразделения. В ходе учений планируется задействовать авиацию, артиллерию, бронетехнику.

В рамках проводимого в Беларуси с 1 по 6 сентября этапа оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проходят пять совместных и специальных учений.

В мероприятиях принимают участие контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего для участия заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. На завершающем этапе учений "Боевое братство-2023" планируется проведение в Кыргызстане совместных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2023".