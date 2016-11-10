В районе Тбилиси начались учения НАТО-Грузия

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали на базе "Вазиани", на территории совместного Центра тренировки и оценки НАТО и Грузии (JTEC) близ Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В масштабных учениях примут участие 12 членов НАТО и две страны-партнера. В учениях (участвуют - ред.) 250 военных. Главной целью совместных учений является взаимосовместимость вооруженных сил Грузии и НАТО", - сообщили представители минобороны страны на церемонии открытия.

В ведомстве отметили, что учения "НАТО-Грузия 2016" являются вторыми по счету учениями, которые пройдут в рамках существующего пакета мер НАТО-Грузии (SNGP)".

Учения продлятся до 20 ноября.