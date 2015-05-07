 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянский министр вместе с учащимися едет в Азербайджан ​

    Они примут участие на 47-ой Международной олимпиаде по химии в Баку

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В этом году ученики из Армении примут участие на 47-ой Международной олимпиаде по химии, которая пройдет в Баку. Как отмечает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию по этому поводу распространила пресс-служба министерства образования и науки Армении.

    В настоящее время ведутся работы по подготовке армянской команды. Ее будет сопровождать министр образования и науки Армении Армен Ашотян. 

    Вопрос участия Армении будет окончательно решен после того, как Азербайджан предоставит армянской делегации соответствующие гарантии безопасности.

    Напомним, 47-ая Международная олимпиада по химии пройдет 20-29 июля в Баку. Организатор олимпиады - бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi