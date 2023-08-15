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Учебный самолет Л-39 разбился в России, погиб командир авиационной базы

Учебный самолет Л-39 разбился в России, погиб командир авиационной базы Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае в понедельник, 14 августа.
В регионе
15 августа 2023 г. 13:44
Учебный самолет Л-39 разбился в России, погиб командир авиационной базы

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае в понедельник, 14 августа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолет учебного авиационного полка выполнял плановый учебно-тренировочный полет. При заходе на посаду борт потерпел крушение и упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.

"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", – рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что причина крушения устанавливается.

Между тем, телеграм-каналы сообщают о том, что погиб командир учебной авиационной базы города Майкоп-полковник Вадим Гуров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusunun polkovniki təyyarə qəzasında ölüb

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