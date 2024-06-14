Участвовавший в тушении пожара в Турции самолет затонул в озере
Участвовавший в тушении пожара в Турции самолет затонул в озереУчаствовавший в тушении пожара в турецкой провинции Мугла на западе страны самолет-амфибия совершил жесткую посадку в озере и начал тонуть.
Участвовавший в тушении пожара в турецкой провинции Мугла на западе страны самолет-амфибия совершил жесткую посадку в озере и начал тонуть.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил губернатор провинции Идрис Акбыйык,
По его словам, экипаж был спасен.
"Пожарный самолет-амфибия из-за технической неисправности совершил жесткую посадку, упал в озеро Бафа и почти затонул. Два пилота и еще один специалист спасены и доставлены на берег. Они не пострадали", - заявил губернатор.
Didim'de yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.
Muğla Valisi Akbıyık, konuyla ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı: Batan uçaktaki 2 pilot ve 1 memur kurtarıldı. pic.twitter.com/oAX6X6stIv