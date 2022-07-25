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Участники VI конгресса по культурному наследию Узбекистана приняли декларацию

Участники VI конгресса по культурному наследию Узбекистана приняли декларацию Участники VI Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" и члены Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана приняли итоговую Декларацию в последний день мероп
В регионе
25 июля 2022 г. 17:17
Участники VI конгресса по культурному наследию Узбекистана приняли декларацию

Участники VI Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса" и члены Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана приняли итоговую Декларацию в последний день мероприятия.

Как сообщает Report, она была принята на площади Регистан Самарканда, где проходил конгресс.

"Непосредственно по инициативе президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения – нового Ренессанса, что также выражается в осуществлении коренных преобразований в духовно-просветительской сфере", - говорится в декларации.

Ученые отметили, что в Узбекистане организуются и проводятся масштабные мероприятия в сфере гуманитарной науки и культуры, принята 10-летняя Государственная программа по совершенствованию деятельности государственных музеев и укреплению их материально-технической базы на 2017-2027 годы. Ярким примером является то, что только в этом году в Самарканде создаются 7 новых музеев. Был открыт Международный университет туризма "Шелковый путь".

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