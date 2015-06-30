Участники протеста прекращают сидячую демонстрацию на площади Свободы в Ереване

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Активисты, протестующие против подорожания электроэнергии в Армении, прекращают сидячую демонстрацию на площади Свободы в Ереване. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил активист движения "Нет грабежу!" Максим Саркисян.

По его словам, сегодня состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены их дальнейшие действия.

В свою очередь один из лидеров движения Вагинак Шушанян заявил, что борьба переносится на новую плоскость. По его словам, активисты намерены создать группы экспертов, экономистов, юристов, чтобы выступить с конкретными предложениями.

В воскресенье участники акции протеста разделились на две группы. Одна переместилась на площадь Свободы, как того требовала полиция. Однако большинство участников акции отказались последовать этому призыву и остались на проспекте Маршала Баграмяна.

Участники акции протеста уже больше недели блокируют центральный проспект армянской столицы, где расположены администрация президента, парламент, Конституционный суд.