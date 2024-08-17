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Участники Каспийского медиафорума предлагают наладить совместное производство кино

Участники Каспийского медиафорума предлагают наладить совместное производство кино Кино вносит вклад в развитие глобального диалога и играет большую роль в расширении кругозора и познании культур других стран.
В регионе
17 августа 2024 г. 16:33
Участники Каспийского медиафорума предлагают наладить совместное производство кино

Кино вносит вклад в развитие глобального диалога и играет большую роль в расширении кругозора и познании культур других стран.

Как передает корреспондент Report, командированный в Астрахань, об этом сообщила главный редактор азербайджанского портала “1news.az” Кямаля Мамедова, выступая на сессии “Кино как универсальный язык коммуникаций" в рамках IX Каспийского медиафорума.

“Современное азербайджанское кино активно развивается и стремится найти свое место на международной арене, сочетая традиции и инновации. Сегодня азербайджанский кинематограф охватывает широкий спектр тем. Наши режиссеры работают как в традиционных жанрах, таких как драма и комедия, так и в более экспериментальных формах, включая документальные фильмы и художественные картины, которые поднимают актуальные социальные и культурные вопросы”, - сказала она.

Мамедова отметила, что в последние годы в азербайджанской индустрии кино расширяется применение новых технологий, что позволяет создавать более качественную продукцию, способную конкурировать на международной арене. Кроме того, активно развивается сотрудничество с кинематографистами из разных стран.

Спикер также указала на сохраняющуюся популярность Азербайджана в качестве места для съемок зарубежных фильмов.

Известный узбекский актер и режиссер Рустам Сагдулаев в своем выступлении отметил, что необходимо возрождать совместное производство кино прикаспийских стран, поскольку “нельзя вариться в собственной каше”.

“Для того, чтобы выводить на мировые рынки хорошее кино, необходимо объединять усилия. Доброе кино надо делать вместе”, - сказал он.

Заместитель председателя правления по производству Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов в своем выступлении отметил, что прикаспийские страны фактически не контактируют и не сотрудничают между собой в сфере кинематографа.

По его мнению, выходом из сложившейся ситуации может стать подписание меморандума о сотрудничестве в сфере кинематографии, что значительно облегчило бы вопрос производства совместных фильмов.

Шукенов сказал, что следующим после этого шагом может стать привлечение финансирования из других прикаспийских государств.

"Этот меморандум создает предпосылки и рамки для совместного творчества", - сказал он.

Шукенов также отметил, что прикаспийские государства представляют свою кинопродукцию на региональных кинофестивалях и им подобных мероприятиях в других государствах.

“Между тем, следует создать цепочку коммерческого кинематографа, когда мы могли бы продавать наши фильмы в другие прикаспийские страны и зарабатывать на этом. Вот этой составляющей нет, и было бы хорошо это проработать и реализовать”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər Media Forumunun iştirakçıları birgə kino istehsalının yaradılmasını təklif edirlər
Версия на английском языке ФотоCaspian Media Forum participants propose joint film production

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