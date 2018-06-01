Участники акции в Тбилиси перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Участники проходящей в Тбилиси акции с требованием отставки правительства Грузии перекрыли движение на проспекте Руставели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на акции в пятницу собралось около 3 тыс. человек, которые расположились как перед зданием парламента, так и на проезжей части, тем самым препятствуя автомобильному движению.

На данный момент на акции выступают рядовые граждане, в той или иной мере столкнувшиеся с проблемами исполнения правосудия. Все они требуют утверждения в стране верховенства закона. Каких-либо политических заявлений на акции не звучит, однако требование ее участников - отставка правительства - остается в силе.