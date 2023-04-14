Участники акции в центре Еревана требуют встречу с Пашиняном

Жителей ереванского квартала "Фирдуси", собравшихся у здания правительства, потребовали встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Жителей ереванского квартала "Фирдуси", собравшихся у здания правительства, потребовали встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

Отметим, что еще в 2015 году правительство Армении, исходя из приоритетного общественного интереса, приняло решение разрушить несколько домов и складов квартала "Фирдуси". Большая часть жителей квартала получила компенсацию, но есть жители, которые считают размер компенсации несоразмерным, и не покидают свои дома.

13 января 2023 года сотрудники службы принудительного исполнения судебных актов взломали двери домов и складов в квартале «Фирдуси», для того, чтобы эксперты провели оценку. Но жители воспрепятствовали действиям экспертов, не веря в их объективность.

Застройку квартала планируется закончить в 2023-2024 годах. Согласно плану, планируется строительство как жилых домов, так и гостиниц и бизнес-центров.