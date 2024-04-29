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Участники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады

Участники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады Участники масштабной акции протеста против законопроекта “О прозрачности иностранного влияния” начали возводить баррикады против спецназа перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
В регионе
29 апреля 2024 г. 01:38
Участники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады

Участники масштабной акции протеста против законопроекта “О прозрачности иностранного влияния” начали возводить баррикады против спецназа перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, противостояние между полицией и протестующими продолжается.

МВД призвало участников акции не поддаваться на провокации. Перед зданием парламента, где установлена сцена для запланированной на завтра акции сторонников правящей партии ”Грузинская мечта" в поддержку законопроекта, возведены дополнительные железные ограждения. Причиной конфликта с полицией стало требование участников митинга выйти на сцену.

МВД Грузии призвало организаторов и участников акции соблюдать требования закона о свободе собраний и выражения мнений и поддерживать общественный порядок: Позже МВД распространило информацию о том, что акция приняла насильственный характер.

"Несмотря на многочисленные обращения правоохранительных органов, участники акции неоднократно пытались прорвать полицейский кордон. Для восстановления порядка полиция использовала специальные средства в рамках законодательства”,- подчеркивается в сообщении министерства.

Отметим, что пострадавшим от распыления перцового газа участникам акции протеста оказывается медицинская помощь.

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