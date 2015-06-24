Участники акции протеста в Ереване решили устроить сидячую забастовку

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Участники акции протеста против подорожания электроэнергии в Ереване решили устроить сидячую забастовку на проспекте Баграмяна неподалеку от администрации президента, сообщил агентству "Новости-Армения" один из организаторов акции, член координационной группы Ишхан Хосровян.

"Решение о том, чтобы остаться, зависит, в основном, от народа. Мы предложили разные варианты, в том числе сидячую забастовку, а также предложили направиться обратно к площади Франции. Народ решил остаться на сидячую забастовку", — сказал Хосровян.

"Придя сюда, мы выдвинули четкое требование. По крайней мере, мы знаем, что многих из задержанных участников акции протеста еще не отпустили на свободу. Пока нет точных сведений относительно того, сколько людей находятся в полиции. Некоторых отпустили, некоторые еще находятся под стражей", — отметил активист. Он добавил, что практически ко всем задержанным применены статьи Уголовного кодекса Армении и еще одной задачей организаторов акции является то, чтобы уголовное дело было прекращено.

Между тем заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что все задержанные участники акции уже отпущены на свободу.

Хосровян также заявил, что участники и организаторы акции не позволят какого-либо насилия в отношении полиции. "Мы хотим обеспечить нашу безопасность, чтобы полиция не имела оснований для применения силы. Есть много провокаторов, которые хотят спровоцировать полицию на применение силы. Мы следим, чтобы в сторону полицейских ничего не кидали, и таких граждан мы считаем провокаторами", — сказал активист.

Акция протеста началась в минувшую пятницу на площади Свободы в Ереване и вечером в понедельник переросла в шествие к резиденции президента. Во вторник рано утром полицейские с применением спецтехники разогнали демонстрантов, перекрывших центральный проспект Маршала Баграмяна. Почти 240 человек, в том числе и журналисты, были доставлены в полицейские участки, 25 человек обратились за медицинской помощью.

Митингующие требовали отменить решение Комиссии по регулированию общественных услуг от 17 июня о повышении тарифа на электроэнергию.