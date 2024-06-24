Участникам террористического сообщества из Дагестана назначили до 20 лет колонии

Южный окружной военный суд назначил от 8 до 20 лет лишения свободы четырем заключенным из Дагестана, которые участвовали в террористическом сообществе на территории колонии.

Южный окружной военный суд назначил от 8 до 20 лет лишения свободы четырем заключенным из Дагестана, которые участвовали в террористическом сообществе на территории колонии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Баширу Дибирасулаеву - по совокупности настоящего приговора и Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан - 20 лет в исправительной колонии строгого режима, Исламу Ахмедову - 12 лет, Амирхану Акмурзаеву - 8 лет, Исламу Алиеву - по совокупности настоящего приговора, Тверского районного суда и Бабушкинского районного суда Москвы - 10 лет и шесть дней в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что, отбывая наказание в исправительной колонии в Дагестане, подсудимые добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе, обеспечивая его деятельность. В частности, они информировали осужденных о существовании террористического сообщества, распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, хранили материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, Дибирасулаев, Акмурзаев и Алиев призывали других заключенных после освобождения распространять идеологию терроризма и вовлекать в нее новых лиц, создавать незаконные вооруженные формирования, участвовать в них.

Также в июле 2019 года Дибирасулаев добровольно возглавил террористическое сообщество, разрабатывал общие планы его деятельности, распределял роли и обязанности между участниками, проводил идеологическую работу.