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Участник панк-группы Pussy Riot Верзилов объявлен в международный розыск

Участник панк-группы Pussy Riot Верзилов объявлен в международный розыск Основатель "Медиазоны", участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов объявлен в международный розыск. В Басманном суде рассматривается вопрос о его заочном аресте.
В регионе
9 января 2023 г. 15:37
Участник панк-группы Pussy Riot Верзилов объявлен в международный розыск

Основатель "Медиазоны", участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов объявлен в международный розыск. В Басманном суде рассматривается вопрос о его заочном аресте.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск", - сказал следователь, выступая в суде.

По его словам, Верзилов проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства").

Согласно этой статье за неподачу уведомления о наличии второго гражданства грозит штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

"Хотя санкция данной статьи и не предусматривает наказание в виде лишения свободы, по причине злостного нарушения Верзиловым подписки о невыезде и того факта, что он скрылся за границей, ходатайствую о заочном аресте обвиняемого", - сказал следователь.

В мае 2022 года Верзилов сопровождал жен бойцов батальона "Азов" на коллективной аудиенции у Папы Римского в Ватикане.

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