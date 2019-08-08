По факту убийства спецназовца при штурме резиденции экс-президента Кыргызстана возбуждено уголовное дело

МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту убийства бойца спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

"По факту гибели сотрудника спецназа ГКНБ и ранения сотрудников правоохранительных органов начато досудебное производство. Факты зарегистрированы по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство" Уголовного кодекса республики", - указывается в тексте. По данным пресс-службы, в настоящее время уже проводятся "необходимые следственно-оперативные мероприятия".

"Со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома [бывшего президента] Алмазбека Атамбаева", - отметили в МВД.

Как сообщалось ранее, число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева возросло до 48.

Атамбаев сделал заявление, в котором рассказал, что спецназовцы применяли боевое оружие, и попросил власти Кыргызстана одуматься.

"Я сожалею, что есть пострадавшие, в том числе среди спецназовцев, так как мои сторонники не угощали их конфетками", - заявил Атамбаев.

Он также поблагодарил всех, кто защищал его и не дал взять живым или мертвым.