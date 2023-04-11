Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе

18:00

В результате мер, предпринятых армией Азербайджана в ответ на провокации армянских Вооруженных сил на условной государственной границе, по меньшей мере 3 армянских военнослужащих были убиты, большое количество ранено.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грапарак", этот факт подтвердили и в министерстве обороны Армении.

В результате перестрелки в направлении села Дыг Горисского района был ранен командир корпуса специального назначения Вооруженных сил Армении Армен Гёзалян. Сообщается, что он в тяжелом состоянии, перенес операцию в медицинском центре в Горисе.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.

В ведомстве сообщили о гибели и ранении азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации.

Было отмечено, что подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры.