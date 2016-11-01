 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Убит террорист РПК, за которого в Турции была назначена награда в 1 млн лир

    Чекдар Зинар с кодовым именем Ахмет Ипек был обезврежен в регионе Даглыджа

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Убит член террористической группировки РПК, за которого была назначена награда в 1 млн турецких лир (около 330 тыс. долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, Чекдар Зинар с кодовым именем "Ахмет Ипек" был обезврежен в регионе Даглыджа.

    Согласно информации, он участвовал в убийстве 8 сотрудников сил безопасности в регионе Даглыджа провинции Хаккари. Он был объявлен в розыск, за него была назначена награда в 1 млн турецких лир. 

    Помимо этого, в боях с YPG (сирийская ветвь террористической РПК) в Сирии обезврежены также Вахдеттин Уянык и Шерифа Наша, за которых была назначена награда в 300 тыс. турецких лир (100 тыс. долларов). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi