Убит террорист РПК, за которого в Турции была назначена награда в 1 млн лир

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Убит член террористической группировки РПК, за которого была назначена награда в 1 млн турецких лир (около 330 тыс. долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, Чекдар Зинар с кодовым именем "Ахмет Ипек" был обезврежен в регионе Даглыджа.

Согласно информации, он участвовал в убийстве 8 сотрудников сил безопасности в регионе Даглыджа провинции Хаккари. Он был объявлен в розыск, за него была назначена награда в 1 млн турецких лир.

Помимо этого, в боях с YPG (сирийская ветвь террористической РПК) в Сирии обезврежены также Вахдеттин Уянык и Шерифа Наша, за которых была назначена награда в 300 тыс. турецких лир (100 тыс. долларов).