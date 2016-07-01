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    Убит организатор теракта, совершенного в Анкаре в феврале

    Террорист с кодовым именем Ширин обезврежен в результате антитеррористической операции

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Убит террорист Мехмет Ширин Кая, являвшийся организатором нападения на служебные автомобили военнослужащих, совершенного 17 февраля этого года в Анкаре. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, террорист с кодовым именем "Ширин" обезврежен в результате антитеррористической операции в провинции Диярбакыр. 

    Отметим, что в результате теракта 17 февраля погибли 29 человек, пострадал 61 человек. 

    Мехмет Ширин Кая был членом террористической группировки РПК. 

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