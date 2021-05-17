Убит один из главарей РКК

Один из главарей террористической организации РКК в Сирии Софи Нуреддин был убит во время операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции, сообщает турецкое бюро Report

Один из главарей террористической организации РКК в Сирии Софи Нуреддин был убит во время операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции, сообщает турецкое бюро Report.

"Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока каждый из террористов РКК и YPG, скрывающихся в Сирии, не будет нейтрализован", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров.

Террорист Софи Нуреддин приказал убить 13 ни в чем не повинных людей в иракском регионе Гара. Он разыскивался силами безопасности страны, как организатор множества кровавых терактов.