Убит двоюродный брат главы МВД Турции

Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу Сефа Донмез был убит в Трабзоне.

Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу Сефа Донмез был убит в Трабзоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По информации, инцидент произошел вчера вечером на бульваре Ататюрка в городе Оф.

Между Сефой Донмезом и неким Фатихом У. произошел конфликт по неизвестной причине, вскоре переросший в драку. Во время инцидента Фатих У. 5 раз выстрелил в Донмеза из пистолета.

Раненого доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Совершивший убийство сдался полиции. По факту начато расследование.