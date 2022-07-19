Убит двоюродный брат главы МВД Турции

Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу Сефа Донмез был убит в Трабзоне.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
По информации, инцидент произошел вчера вечером на бульваре Ататюрка в городе Оф.
Между Сефой Донмезом и неким Фатихом У. произошел конфликт по неизвестной причине, вскоре переросший в драку. Во время инцидента Фатих У. 5 раз выстрелил в Донмеза из пистолета.
Раненого доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Совершивший убийство сдался полиции. По факту начато расследование.