О нас

Убит двоюродный брат главы МВД Турции

Убит двоюродный брат главы МВД Турции Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу Сефа Донмез был убит в Трабзоне.
В регионе
19 июля 2022 г. 01:09
Убит двоюродный брат главы МВД Турции

Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу Сефа Донмез был убит в Трабзоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По информации, инцидент произошел вчера вечером на бульваре Ататюрка в городе Оф.

Между Сефой Донмезом и неким Фатихом У. произошел конфликт по неизвестной причине, вскоре переросший в драку. Во время инцидента Фатих У. 5 раз выстрелил в Донмеза из пистолета.

Раненого доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Совершивший убийство сдался полиции. По факту начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото Türkiyənin DİN rəhbərinin əmisi oğlu qətlə yetirilib

Самое читаемое

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi