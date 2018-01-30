Убийца российского военного в Армении связан с ИГ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обвиняемый в убийстве в Армении российского военнослужащего поддерживал по интернету связь с лицами, которые выступали от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом сообщил в интервью ереванской газете "Жовохурд" начальник следственного управления Службы нацбезопасности Армении полковник Микаел Амбарцумян.

22 апреля прошлого года военнослужащий российской военной базы в Армении Дмитрий Ялпаев был убит у одного из магазинов в городе Гюмри, где дислоцирована основная часть соединения. Он умер на месте, получив восемь колото-резаных ран в шею, спину и голову. В убийстве обвиняется 21-летний житель армянского города Степанавана Арман Джанджугазян.

Согласно обвинительному заключению, злоумышленник при содействии пока неустановленных лиц, представившихся сторонниками ИГ, по мотивам религиозной ненависти нанес Д.Ялпаеву несколько ударов ножом.