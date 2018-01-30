Убийца российского военного в Армении связан с ИГ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обвиняемый в убийстве в Армении российского военнослужащего поддерживал по интернету связь с лицами, которые выступали от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).
Как передает Report, об этом сообщил в интервью ереванской газете "Жовохурд" начальник следственного управления Службы нацбезопасности Армении полковник Микаел Амбарцумян.
22 апреля прошлого года военнослужащий российской военной базы в Армении Дмитрий Ялпаев был убит у одного из магазинов в городе Гюмри, где дислоцирована основная часть соединения. Он умер на месте, получив восемь колото-резаных ран в шею, спину и голову. В убийстве обвиняется 21-летний житель армянского города Степанавана Арман Джанджугазян.
Согласно обвинительному заключению, злоумышленник при содействии пока неустановленных лиц, представившихся сторонниками ИГ, по мотивам религиозной ненависти нанес Д.Ялпаеву несколько ударов ножом.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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