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У Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Россией

У Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Россией Переговоры между Украиной и Россией возобновятся тогда, когда российские переговорщики перестанут находиться под своей же пропагандой.
В регионе
3 июня 2022 г. 22:30
У Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Россией

Переговоры между Украиной и Россией возобновятся тогда, когда российские переговорщики перестанут находиться под своей же пропагандой.

Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка на телемарафоне.

"Мы считали, что они в праве говорить о чем-то, что действительно обсуждать. Но, как мы видим по их заявлениям, в частности, членов переговорной группы, они находятся под влиянием их пропаганды", - отметил он.

По его словам, переговорный процесс начнется тогда, когда российская элита перестанет апеллировать к своей пропаганде и начнет говорить о реальных вещах: о том, что они делают в Украине, зачем сюда зашли и как они отсюда выйдут.

"Когда они будут готовы об этом говорить, а для этого нужно, чтобы ВСУ их еще немного поджали, а для этого нам нужно оружие, которое мы просим у партнеров. Когда это все будет, тогда мы получим мандат от президента Украины и тогда переговорный процесс будет разблокирован", - добавил Подоляк.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya ilə danışıqların nə vaxt bərpa olunacağını açıqlayıb

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