У здания суда в Ереване произошла стрельба, пострадал один человек

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, что неизвестные стреляли в направлении прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, что неизвестные стреляли в направлении прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян в соцсети.

Отмечается, что один человек обратился в больницу за медпомощью, сам прокурор не пострадал, а на машине, припаркованной у здания суда, обнаружены следы пуль.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-процессуальные действия, подробности обстоятельства выясняются.