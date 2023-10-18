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У здания суда в Ереване произошла стрельба, пострадал один человек

У здания суда в Ереване произошла стрельба, пострадал один человек Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, что неизвестные стреляли в направлении прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк.
В регионе
18 октября 2023 г. 17:43
У здания суда в Ереване произошла стрельба, пострадал один человек

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, что неизвестные стреляли в направлении прокурора у здания суда в столичном административном районе Ачапняк.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян в соцсети.

Отмечается, что один человек обратился в больницу за медпомощью, сам прокурор не пострадал, а на машине, припаркованной у здания суда, обнаружены следы пуль.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-процессуальные действия, подробности обстоятельства выясняются.

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