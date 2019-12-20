У здания правительства Армении состоялась акция протеста. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, члены армянской общественной инициативы "Камк" и бывшие сотрудники предприятия "Наирит" потребовали перезапустить завод.

"Мы требуем того, чтобы власти Армении включили вопрос "Наирита" в повестку инвестиционных программ. У нас есть четкое сведение о том, что на сегодняшних встречах с инвесторами о "Наирите" практически не говорится, что можно назвать преступным отношением к экономике страны", - заявил координатор инициативы «Камк» Ваагн Чахалян.

"Нам известно о том, что имущество завода частями продается с целью обеспечения безопасности и сохранения расходов", - заявил еще один участник акции. - "Если мы это позволим, то, спустя время, его потеряем. Мы требуем, чтобы государство взвалило на себя вопросы безопасности и сохранения расходов завода, пока он будет перезапущен".